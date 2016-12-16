入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むXMA_BBx5_Cloud指標

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むXMA_BBx5指標

トレンド方向によって色が変化する移動平均の形でのトレンド指標。

トレンド方向の変化に応じて取引シグナルを生成するセマフォシグナル指標。