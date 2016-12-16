無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
XMA_BBx3_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 809
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むXMA_BBx3指標：
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
この指標にはXMA_BBx3.mq5指標ファイルが必要です。ファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators に配置します。
図1 XMA_BBx3_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14846
XMA_BBx5_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むXMA_BBx5指標XMA_BBx5_Cloud_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むXMA_BBx5_Cloud指標
ForexLine
トレンド方向によって色が変化する移動平均の形でのトレンド指標。ForexLineSign
トレンド方向の変化に応じて取引シグナルを生成するセマフォシグナル指標。