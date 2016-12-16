CodeBaseKategorien
Indikatoren

ForexLine - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
794
Rating:
(17)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Echter Autor:

3rjfx

Ein Trendindikator in Form eines gleitenden Durchschnitts der seine Farbe je nach Trendrichtung ändert. Die Trendrichtung wird durch die relative Position zwischen zwei geglättenen Durchschnitten bestimmt, wovon einer schnell und der andere langsam reagiert.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 04.01.2016.

Abb.1. Der ForexLine Indikator

Abb.1. Der ForexLine Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14857

XMA_BBx3_HTF XMA_BBx3_HTF

Der XMA_BBx3 Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

XMA_BBx5_HTF XMA_BBx5_HTF

Der XMA_BBx5 Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

ForexLineSign ForexLineSign

Ein Flaggensignal Indikator der Handelssignale in Übereinstimmung mit Trendrichtungsänderungen generiert.

XMA_BBx7_Cloud XMA_BBx7_Cloud

Drei Bollinger Bänder Kanäle basierend auf einem gleitenden Durchschnitt, gezeichnet als farbige Wolke mit Anzeige der letzten Wert als Preislabels.