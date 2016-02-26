Autor real:

3rjfx

Indicador de tendencia, realizado en forma de media móvil que cambia de color dependiendo de la dirección de la tendencia. La dirección para la tendencia se determina por la posición mutua de dos medias suavizadas, una de las cuales es rápida, y la otra, lenta.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 04.01.2016

Fig. 1. Indicador ForexLine