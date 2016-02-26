Pon "Me gusta" y sigue las noticias
ForexLine - indicador para MetaTrader 5
- 1149
Autor real:
3rjfx
Indicador de tendencia, realizado en forma de media móvil que cambia de color dependiendo de la dirección de la tendencia. La dirección para la tendencia se determina por la posición mutua de dos medias suavizadas, una de las cuales es rápida, y la otra, lenta.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base 04.01.2016
Fig. 1. Indicador ForexLine
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14857
Indicador XMA_BBx3 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.XMA_BBx5_HTF
Indicador XMA_BBx5 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
Indicador de señal de semáforo que emite señales para realizar operaciones dependiendo del cambio de la dirección de la tendencia.XMA_BBx7_Cloud
Tres canales de Bollinger construidos sobre una media móvil, en forma de nube de color con representación de los últimos valores en forma de marcas de precio.