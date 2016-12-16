入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むXMA_BBx5指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

この指標にはXMA_BBx5.mq5指標ファイルが必要です。ファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators に配置します。

図1 XMA_BBx5_HTF指標