ポケットに対して
インディケータ

XMA_BBx5_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
696
評価:
(14)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ビュー
xma_bbx5.mq5 (14.39 KB) ビュー
xma_bbx5_htf.mq5 (12.92 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むXMA_BBx5指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指標チャート期間（時間枠）

この指標にはXMA_BBx5.mq5指標ファイルが必要です。ファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators に配置します。

図1　XMA_BBx5_HTF指標

図1　XMA_BBx5_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14844

