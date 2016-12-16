実際の著者： 3rjfx

トレンド方向の変化に応じて取引シグナルを生成するセマフォシグナル指標。トレンド方向は、高速と低速の2つの平滑化された移動平均の相対的な位置を使用して決定されます。

この指標は SmoothAlgorithms.mqh ライブラリクラスを使用します（ <terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

もともとこの指標はMQL4で書かれ2016年1月4日にコードベースに公開されました。

図1 ForexLineSign指標