色付きの雲として描かれて最後の値を価格ラベルとして表示する1つの移動平均に基づいた3つのボリンジャーバンドチャネルです。

この指標は SmoothAlgorithms.mqh ライブラリクラスを使用します（ <terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1 XMA_BBx7_Cloud指標