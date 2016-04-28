真实作者:

3rjfx

一个移动平均形式的趋势指标，它可以根据趋势的方向改变颜色。趋势的方向是根据两个移动平均的相对位置来判断的，其中一个是快速移动平均，另一个是慢速的。

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 库文件中的类 (复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include)，这些类的使用在文章"不使用额外缓冲区进行中间计算的平均价格序列"有详尽描述。

本指标最初是使用MQL4语言编写，首先于2016年1月4日发布于代码库中。

图1. ForexLine 指标