Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
ForexLine - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1255
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
3rjfx
Um indicador de tendência na forma de uma média móvel que muda de cor dependendo da direção da tendência. A direção da tendência é determinada usando uma posição relativa de duas médias suavizadas, sendo uma delas rápida e a outra lenta.
O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiá-lo para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 04.01.2016.
Fig.1. O indicador ForexLine
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14857
O indicador XMA_BBx3 com a opção de seleção tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.XMA_BBx5_HTF
O indicador XMA_BBx5 com a opção de seleção tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.
Um indicador de sinal do tipo semáforo que gera sinais de negociação, de acordo com as mudanças de direção da tendência.XMA_BBx7_Cloud
Três canais de Bandas de Bollinger com base em uma média móvel, desenhados como uma nuvem colorida com a exibição dos últimos valores como rótulos de preços.