Autor real:

3rjfx

Um indicador de tendência na forma de uma média móvel que muda de cor dependendo da direção da tendência. A direção da tendência é determinada usando uma posição relativa de duas médias suavizadas, sendo uma delas rápida e a outra lenta.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiá-lo para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 04.01.2016.

Fig.1. O indicador ForexLine