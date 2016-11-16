



異なる偏差値を持つ1つの移動平均に基づいて雲として描画された3つのエンベロープチャンネル最初のチャンネルは薄灰色で塗りつぶされ、1番目のチャンネルを越えた2番目のチャンネルの上端は淡い緑色、1番目のチャンネルを越えた2番目のチャンネルの下端は淡い桃色で塗られます。2番目のチャンネルを超えた3番目のチャンネルの上端は淡い青色、2番目のチャンネルを超えた3番目のチャンネルの下端は明るい桃色で塗られています。

この指標は SmoothAlgorithms.mqh ライブラリクラスを使用します（ <terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。





図1 XEnvelopes3指標