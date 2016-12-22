请观看如何免费下载自动交易
三条包络线通道, 基于不同偏离值的均线, 绘制为云图。第一条通道涂成浅灰色, 第二条通道的顶部延伸超过第一条通道的部分涂成浅绿色, 第二条通道的底部延伸超过第一条通道的部分涂成淡粉色。第三条通道的顶部延伸超过第二条通道的部分涂成浅蓝色, 第三条通道的底部延伸超过第二条通道的部分涂成亮粉色。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 库类 (复制到 <客户端数据文件夹>\MQL5\Include)。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
