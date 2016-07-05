CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Indikatoren

XEnvelopes3 - Indikator für den MetaTrader 5

Drei Envelopes Kanäle, basierend auf einem gleitenden Durchschnitt mit verschiedenen Abweichungen, gezeichnet als Wolke. Der erste Kanal wird in hellgrau gezeichnet, der obere Teil des zweiten Kanals der über den ersten Kanal hinausgeht wird in hellgründ gezeichnet und der untere Teil des zweiten Kanals, der unter den ersten Kanal hinausgeht wird in hellrosa dargestellt. Der obere Teil des dritten Kanals, der über den zweiten Kanal hinausgeht wird in hellblau gezeichnet und der untere Teil des dritten Kanals, der über den zweiten Kanal hinausgeht wird in hellem pink gezeichnet.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abbildung 1. Der XEnvelopes3 Indikator

XEnvelopes2_HTF XEnvelopes2_HTF

Der XEnvelopes2 Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

XEnvelopes2 XEnvelopes2

Zwei Envelopes Kanäle, basierend auf einem gleitenden Durchschnitt mit verschiedenen Abweichungswerten, gezeichnet als Wolke.

XEnvelopes3_HTF XEnvelopes3_HTF

Der XEnvelopes3 Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

ReversalNavi ReversalNavi

Indikator der den Einstiegspunkt zeigt, der einem Umkehrbalken folgt.