Drei Envelopes Kanäle, basierend auf einem gleitenden Durchschnitt mit verschiedenen Abweichungen, gezeichnet als Wolke. Der erste Kanal wird in hellgrau gezeichnet, der obere Teil des zweiten Kanals der über den ersten Kanal hinausgeht wird in hellgründ gezeichnet und der untere Teil des zweiten Kanals, der unter den ersten Kanal hinausgeht wird in hellrosa dargestellt. Der obere Teil des dritten Kanals, der über den zweiten Kanal hinausgeht wird in hellblau gezeichnet und der untere Teil des dritten Kanals, der über den zweiten Kanal hinausgeht wird in hellem pink gezeichnet.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abbildung 1. Der XEnvelopes3 Indikator