XEnvelopes3 - indicador para MetaTrader 5

Três canais de Envelopes, com base em uma média móvel, com diferentes valores de desvio, desenhadas como uma nuvem. O primeiro canal é desenhado em uma cor cinza pálida, o topo do segundo canal, que se estende para além do primeiro canal, é desenhado em uma cor verde pálida, e na parte inferior do segundo canal, que também se estende para além do primeiro canal, é desenhado em uma cor rosa pálida. A parte superior do terceiro canal, que se estende para além do segundo canal, é desenhado na cor azul pálido, e o terceiro canal inferior, que também se estende para além do segundo canal, é desenhado em rosa brilhante.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiá-lo para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Figura 1. O Indicador XEnvelopes3

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14779

XEnvelopes2_HTF XEnvelopes2_HTF

O indicador XEnvelopes2 com a opção de seleção tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.

XEnvelopes2 XEnvelopes2

Dois canais de Envelopes, com base em uma média móvel, com diferentes valores de desvio, desenhadas como uma nuvem.

XEnvelopes3_HTF XEnvelopes3_HTF

O indicador XEnvelopes3 com a opção de seleção tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.

ReversalNavi ReversalNavi

O indicador exibe o ponto de entrada que segue a barra de reversão.