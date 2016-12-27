Participe de nossa página de fãs
XEnvelopes3 - indicador para MetaTrader 5
- 940
-
Três canais de Envelopes, com base em uma média móvel, com diferentes valores de desvio, desenhadas como uma nuvem. O primeiro canal é desenhado em uma cor cinza pálida, o topo do segundo canal, que se estende para além do primeiro canal, é desenhado em uma cor verde pálida, e na parte inferior do segundo canal, que também se estende para além do primeiro canal, é desenhado em uma cor rosa pálida. A parte superior do terceiro canal, que se estende para além do segundo canal, é desenhado na cor azul pálido, e o terceiro canal inferior, que também se estende para além do segundo canal, é desenhado em rosa brilhante.
O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiá-lo para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Figura 1. O Indicador XEnvelopes3
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14779
