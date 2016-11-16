無料でロボットをダウンロードする方法を見る
異なる偏差値を持つ1つの移動平均に基づいて雲として描画された2つのエンベロープチャンネル最初のチャンネルは薄灰色で塗りつぶされ、1番目のチャンネルを越えた2番目のチャンネルの上端は淡い緑色、1番目のチャンネルを越えた2番目のチャンネルの下端は淡い桃色で塗られます。
この指標は SmoothAlgorithms.mqh ライブラリクラスを使用します（ <terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
図1 XEnvelopes2指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14750
TripleBolling_Modified
この指標はそれぞ2、3及び4の標準偏差率でボリンジャーバンドの3組を描きます。すべてのボリンジャーバンドパラメータを受け入れるように変更されました。XEnvelopes_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むXEnvelopes指標
XEnvelopes2_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むXEnvelopes2指標XEnvelopes3
異なる偏差値を持つ1つの移動平均に基づいて雲として描画された3つのエンベロープチャンネル