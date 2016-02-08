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XEnvelopes3 - индикатор для MetaTrader 5
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Три канала Envelopes, построенные на одном скользящем среднем с разными значениями отклонения, выполненные в облачном виде. Первый канал окрашен в бледно-серый цвет, верх второго канала, выступающий за пределы первого канала, окрашен в бледно-салатовый цвет, а низ второго канала, также выступающий за пределы первого канала, окрашен в бледно-розовый цвет. Верх третьего канала, выступающий за пределы второго канала, окрашен в бледно-голубой цвет, а низ третьего канала, также выступающий за пределы второго канала, окрашен в ярко-розовый цвет.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор XEnvelopes3
Класс для расширения возможностей MqlRates.CCI_On_StepChannel_HTF
Индикатор CCI_On_StepChannel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Этот индикатор показывает точку входа, следующую за разворотным баром.TangoLine
Индикатор резкого разворота к динамической смене направления.