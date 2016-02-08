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Индикаторы

XEnvelopes3 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2049
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
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Три канала Envelopes, построенные на одном скользящем среднем с разными значениями отклонения, выполненные в облачном виде. Первый канал окрашен в бледно-серый цвет, верх второго канала, выступающий за пределы первого канала, окрашен в бледно-салатовый цвет, а низ второго канала, также выступающий за пределы первого канала, окрашен в бледно-розовый цвет. Верх третьего канала, выступающий за пределы второго канала, окрашен в бледно-голубой цвет, а низ третьего канала, также выступающий за пределы второго канала, окрашен в ярко-розовый цвет.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор XEnvelopes3

Рис.1. Индикатор XEnvelopes3

CSALChartPoints CSALChartPoints

Класс для расширения возможностей MqlRates.

CCI_On_StepChannel_HTF CCI_On_StepChannel_HTF

Индикатор CCI_On_StepChannel с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ReversalNavi ReversalNavi

Этот индикатор показывает точку входа, следующую за разворотным баром.

TangoLine TangoLine

Индикатор резкого разворота к динамической смене направления.