ReversalNavi - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者： fxborg
実際の著者： fxborg
この指標は反転バーに続く参入ポイントを示します。
- 青/赤のマーク - 反転が発生したことを示します
- 青/赤の矢印 - 反転バー
- 青/赤の線 - 反転バーの後に形成される範囲の中央を示します
もともとこの指標はMQL4で書かれ2015年7月13日にコードベースに公開されました。
図1 ReversalNavi指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14781
