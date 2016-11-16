コードベースセクション
実際の著者： fxborg


この指標は反転バーに続く参入ポイントを示します。

  • 青/赤のマーク - 反転が発生したことを示します
  • 青/赤の矢印 - 反転バー
  • 青/赤の線 - 反転バーの後に形成される範囲の中央を示します

もともとこの指標はMQL4で書かれ2015年7月13日にコードベースに公開されました。


