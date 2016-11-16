コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

XEnvelopes2_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
727
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ビュー
xenvelopes2.mq5 (9.25 KB) ビュー
xenvelopes2_htf.mq5 (11.96 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むXEnvelopes2指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指標チャート期間（時間枠）

この指標はXEnvelopes2指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。


図1　XEnvelopes2_HTF指標

図1　XEnvelopes2_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14751

XEnvelopes2 XEnvelopes2

異なる偏差値を持つ1つの移動平均に基づいて雲として描画された2つのエンベロープチャンネル

TripleBolling_Modified TripleBolling_Modified

この指標はそれぞ2、3及び4の標準偏差率でボリンジャーバンドの3組を描きます。すべてのボリンジャーバンドパラメータを受け入れるように変更されました。

XEnvelopes3 XEnvelopes3

異なる偏差値を持つ1つの移動平均に基づいて雲として描画された3つのエンベロープチャンネル

XEnvelopes3_HTF XEnvelopes3_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むXEnvelopes3指標