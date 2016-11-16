コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

XEnvelopes3_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
773
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ビュー
xenvelopes3.mq5 (11.18 KB) ビュー
xenvelopes3_htf.mq5 (14.07 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動


入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むXEnvelopes3指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指標チャート期間（時間枠）

この指標はXEnvelopes3.mq5指標ファイルを必要とします。ファイルを terminal_data_folder\MQL5\Indicators に配置します。


図1　XEnvelopes3_HTF指標

図1　XEnvelopes3_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14780

XEnvelopes3 XEnvelopes3

異なる偏差値を持つ1つの移動平均に基づいて雲として描画された3つのエンベロープチャンネル

XEnvelopes2_HTF XEnvelopes2_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むXEnvelopes2指標

ReversalNavi ReversalNavi

この指標は反転バーに続く参入ポイントを示します。

TangoLine TangoLine

この指標は方向のダイナミックは変化への急激な反転を表示します。