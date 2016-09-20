無料でロボットをダウンロードする方法を見る
MaxMinRange - MetaTrader 5のためのインディケータ
この指標は、金融資産の成長と下降のための価格の最大値（特定のローソク足のための高値と安値）を表示します。実際には、2つの指標があります。1つの指標は、資産の成長のためのものでありゼロより上にあり、あと1つの指標は、下降のためのものであってゼロより下にあります。現在の状況を評価するためには、これらの2つの指標の同時分析が必要とされます。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2007年10月29日に公開されました。
図1 MaxMinRange指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1477
