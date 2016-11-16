この指標は設定で指定された値を超えるバーにマークを付けます。バーの本体、開始価格及び終了価格が考慮されます。

METRO_Stochastic_HTF_Signal指標はMETRO_Stochastic_Sign指標によって選択されたバーで生成されたトレンドの方向やシグナルを色のついたトレンド表示や約定方向のグラフィックオブジェクトとして表示します。