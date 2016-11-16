無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ColorBullsGap_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 766
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorBullsGap指標：
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
この指標は ColorBullsGap.mq5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
図1 ColorBullsGap_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14712
Stream
この指標は設定で指定された値を超えるバーにマークを付けます。バーの本体、開始価格及び終了価格が考慮されます。METRO_Stochastic_HTF_Signal
METRO_Stochastic_HTF_Signal指標はMETRO_Stochastic_Sign指標によって選択されたバーで生成されたトレンドの方向やシグナルを色のついたトレンド表示や約定方向のグラフィックオブジェクトとして表示します。
ColorBearsGap_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorBearsGap指標AlphaTrendSpotter-pa_free
指標入力パラメータによって決定された期間の価格極値に基づくセマフォシグナル指標