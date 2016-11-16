コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

MaxminChannelWithSlope - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
964
評価:
(20)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者： fajuzi


傾斜を持ったシンプルなMax-Minチャンネル実際、これは傾斜を持ったDonchianチャンネルです。xslope入力パラメータがゼロに等しい場合、インジケータは通常のDonchianチャンネルになりますモメンタムの移動平均を使います。

もともとこの指標はMQL4で書かれ2015年12月23日にコードベースに公開されました。


図1　MaxminChannelWithSlope指標

図1　MaxminChannelWithSlope指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14725

RJTX_Matches RJTX_Matches

この指標は「マッチ」ラインの傾きと頭の色に基づいてトレンドの開始と終了を判断するのに役立ちます。

AlphaTrendSpotter-pa_free AlphaTrendSpotter-pa_free

指標入力パラメータによって決定された期間の価格極値に基づくセマフォシグナル指標

MaxminChannelWithSlope_HTF MaxminChannelWithSlope_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むMaxminChannelWithSlope指標

BaseVolatility BaseVolatility

平滑化された標準偏差の指標、または指標作成者の用語によると 基本的なボラティリティ指標