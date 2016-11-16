無料でロボットをダウンロードする方法を見る
MaxminChannelWithSlope - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者： fajuzi
傾斜を持ったシンプルなMax-Minチャンネル実際、これは傾斜を持ったDonchianチャンネルです。xslope入力パラメータがゼロに等しい場合、インジケータは通常のDonchianチャンネルになりますモメンタムの移動平均を使います。
もともとこの指標はMQL4で書かれ2015年12月23日にコードベースに公開されました。
図1 MaxminChannelWithSlope指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14725
