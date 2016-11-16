無料でロボットをダウンロードする方法を見る
実際の著者：Rafael Jimenez Tocino
この指標は「マッチ」ラインの傾きと頭の色に基づいてトレンドの開始と終了を判断するのに役立ちます。
これらの線の傾きは価格トレンドの進化を示しています。これはトレンドの強さ、それが継続するかどうか、または方向の変更を準備する必要があるかどうかを示します。
それぞれのマッチは、バーの始値と次のバーの終値の間の線を表します。著者のバージョンとは対照的に、この指標では、開始価格と終了価格の間の距離は単一のバーではなく、指標の入力パラメータによって決まる距離にあるバーの数です。
//+----------------------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+----------------------------------------------+ input uint iPeriod=10;
これによって指標はより多用途に使用されます。このオプションは、短い時間枠（M1/H1）でのデイトレード（スケーリング、スイング）に適しています。
もともとこの指標はMQL4で書かれ2015年12月23日にコードベースに公開されました。
図1 RJTX_Matches指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14722
