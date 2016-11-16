コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

RJTX_Matches - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
819
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：Rafael Jimenez Tocino


この指標は「マッチ」ラインの傾きと頭の色に基づいてトレンドの開始と終了を判断するのに役立ちます。

これらの線の傾きは価格トレンドの進化を示しています。これはトレンドの強さ、それが継続するかどうか、または方向の変更を準備する必要があるかどうかを示します。

それぞれのマッチは、バーの始値と次のバーの終値の間の線を表します。著者のバージョンとは対照的に、この指標では、開始価格と終了価格の間の距離は単一のバーではなく、指標の入力パラメータによって決まる距離にあるバーの数です。

//+----------------------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ        |
//+----------------------------------------------+
input uint iPeriod=10;

これによって指標はより多用途に使用されます。このオプションは、短い時間枠（M1/H1）でのデイトレード（スケーリング、スイング）に適しています。

もともとこの指標はMQL4で書かれ2015年12月23日にコードベースに公開されました。


図1　RJTX_Matches指標

図1　RJTX_Matches指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14722

AlphaTrendSpotter-pa_free AlphaTrendSpotter-pa_free

指標入力パラメータによって決定された期間の価格極値に基づくセマフォシグナル指標

ColorBearsGap_HTF ColorBearsGap_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorBearsGap指標

MaxminChannelWithSlope MaxminChannelWithSlope

傾斜を持ったシンプルなMax-Minチャンネル

MaxminChannelWithSlope_HTF MaxminChannelWithSlope_HTF

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むMaxminChannelWithSlope指標