無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ColorBearsGap_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 700
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorBearsGap指標：
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
この指標は ColorBearsGap.mq5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
図1 ColorBearsGap_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14713
ColorBullsGap_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorBullsGap指標Stream
この指標は設定で指定された値を超えるバーにマークを付けます。バーの本体、開始価格及び終了価格が考慮されます。
AlphaTrendSpotter-pa_free
指標入力パラメータによって決定された期間の価格極値に基づくセマフォシグナル指標RJTX_Matches
この指標は「マッチ」ラインの傾きと頭の色に基づいてトレンドの開始と終了を判断するのに役立ちます。