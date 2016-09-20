コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
ライブラリ

曜日 - MetaTrader 5のためのライブラリ

Dmitriy Zabudskiy | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1719
評価:
(34)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
funcdayofweek.mqh (9.4 KB) ビュー
\MQL5\Scripts\
dayofweek.mq5 (1.09 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

「曜日」関数は、週のデータと今月内部の曜日に応じて必要な月の数を決定するように設計されています。例えば、2000年2月の第三金曜日か1998年11月の第4水曜日を必要とするとします。この関数は、検索日の数を決定することができます。

この関数の作成は指標を書いていたときに思いつきました。月の週の明確な日に接続された多数の日付に出くわしたからです。例えばマーティン・ルーサー・キング・ジュニアの祝日などです。これは1月の第3月曜日に祝われる日です。標準関数を使用してこの日を見つけることはできませんでした。それは各28日間繰り返してきたので、アイデアは、次の10年間のデータを入力してこの関数を書かないことでしたが、私は困難好きなのでそれを書くことにしました。

関数パラメータ：

  • int year - 年
  • int month - 月
  • int day_o_w - 必要な曜日（月＝１、火＝２...、日＝７）
  • int sequence - この月の曜日の番号（1~5。5が入力されてこの日が今月中に存在しない場合は4が出力されます）。

この関数のコードでの使用例：

必要：1980年2月第2金曜日。

この番号を取得するためのコード：

int day=func_day_o_w(1980,2,5,2);

必要：2013年12月の最終木曜日

この番号を取得するためのコード：

int day=func_day_o_w(2013,12,4,5);

さらに 「DayOfWeek.mq5」スクリプトも含まれています。初めの例に沿って日付を見つける関数を使用します（1980年2月の第2金曜日

入力パラメータ：


結果：


 

Windows OSタイムバーでの結果の確認：


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1470

Exp_ADX_Cross_Hull_Style Exp_ADX_Cross_Hull_Style

このエキスパートアドバイザーはADX_Cross_Hull_StyleとUltraXMA指標に実現されています。

bts bts

バイナリまたは三元検索の速度の比較

ExTrend ExTrend

最後の2フラクタルによって形成されたハイとローで描かれた2トレンドラインによって形成されるチャネル

RoundPriceAlert RoundPriceAlert

価格のラウンド値でシグナルを与える指標