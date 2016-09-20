無料でロボットをダウンロードする方法を見る
私たちのファンページに参加してください
MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
bts - MetaTrader 5のためのスクリプト
- ビュー:
- 897
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1468
