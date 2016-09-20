無料でロボットをダウンロードする方法を見る
DiNapoliストキャスティク - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1428
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：
実際の著者：
LenIFCHIK
MetaTrader 5 ソフトウェアシステムにより提供される伝統的なレーンストキャスティックに基づくDiNapoliストキャスティック。DiNapoliストキャスティックは、より滑らかな指標を示しているため、従来のオシレータと比較して少ない偽シグナルを与えます。この指標はJoe Dinapoli著作の「Trading with DiNapoli Levels（DiNapoliレベルでの取引）」での説明に沿って記述されています。
このオシレータの平滑化方法は、価格の動きの中の最も「ノイズ」である成分のフィルタリングにつながります。
DiNapoliストキャスティックは、標準的なストキャスティックに指向された戦略で使用することができます。しかし、より強い平滑化はシグナル配列の損失につながることがあります。指標とそのシグナルフィルタリングをより効率的に使用するためには任意のトレンド指標を適用することをお勧めします。
図１DiNapoliストキャスティック
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1467
