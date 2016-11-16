無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ヒストグラム付きのMACD - MetaTrader 5のためのインディケータ
この指標はMetaTrader 5のIndicators/ExamplesフォルダのオリジナルのMACD.mq5を変更します。
MACDのメインラインとシグナルラインがLines Styleで表示され、視覚化にはMACDヒストグラムが含まれています。
EMA Fast、EMA Slow、Signalの期間は自由にカスタマイズすることができます。
input int InpFastEMA=12; // 高速EMA期間 input int InpSlowEMA=26; // 低速EMA期間 input int InpSignalSMA=9; // シグナルSMA期間 input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice=PRICE_CLOSE; // 適応価格
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/14669
PricePercentRange
Price(%)RangeはMetaTrader 5の指標で、100バーのHigh（高値）とLow（安値）の割合に基づいて価格の動きを計算します。VWAP Lite - Volume Weighted Average Price
VWAPは、主にアルゴリズムおよび制度トレーダーが日中のボリューム加重平均に相対して株がどこで取引されているかを評価するために使用される日中の計算です。