ポケットに対して
インディケータ

ヒストグラム付きのMACD - MetaTrader 5のためのインディケータ

この指標はMetaTrader 5のIndicators/ExamplesフォルダのオリジナルのMACD.mq5を変更します。

MACDのメインラインとシグナルラインがLines Styleで表示され、視覚化にはMACDヒストグラムが含まれています。

EMA Fast、EMA Slow、Signalの期間は自由にカスタマイズすることができます。


input int                InpFastEMA=12;               // 高速EMA期間
input int                InpSlowEMA=26;               // 低速EMA期間
input int                InpSignalSMA=9;              // シグナルSMA期間
input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice=PRICE_CLOSE; // 適応価格


元のコード: https://www.mql5.com/en/code/14669

PricePercentRange PricePercentRange

Price(%)RangeはMetaTrader 5の指標で、100バーのHigh（高値）とLow（安値）の割合に基づいて価格の動きを計算します。

VWAP Lite - Volume Weighted Average Price VWAP Lite - Volume Weighted Average Price

VWAPは、主にアルゴリズムおよび制度トレーダーが日中のボリューム加重平均に相対して株がどこで取引されているかを評価するために使用される日中の計算です。

ForexLine ForexLine

ForexLine指標は、赤線（売りシグナル）と青線（買いシグナル）の取引シグナルを提供します。

BB_OsMA BB_OsMA

BB_OsMA指標は、回転楕円体の形態のOsMA指標で、上下バンドの偏差を持ちます。