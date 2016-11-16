



この指標はMetaTrader 5のIndicators/ExamplesフォルダのオリジナルのMACD.mq5を変更します。

MACDのメインラインとシグナルラインがLines Styleで表示され、視覚化にはMACDヒストグラムが含まれています。

EMA Fast、EMA Slow、Signalの期間は自由にカスタマイズすることができます。





input int InpFastEMA= 12 ; input int InpSlowEMA= 26 ; input int InpSignalSMA= 9 ; input ENUM_APPLIED_PRICE InpAppliedPrice= PRICE_CLOSE ;



