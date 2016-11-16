無料でロボットをダウンロードする方法を見る
PricePercentRange - MetaTrader 5のためのインディケータ
Price(%)RangeはMetaTrader 5の指標で、100バーのHigh（高値）とLow（安値）の割合に基づいて価格の動きを計算します。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/14668
