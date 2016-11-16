コードベースセクション
METRO_WPR_HTF_Signal - MetaTrader 5のためのインディケータ

METRO_WPR_HTF_Signal指標は、選択されたバーの METRO_WPR_Sign 指標によって生成されたトレンドの方向またはシグナルをトレンドまたはトレード方向の色付きのグラフィックオブジェクトとして生成し、 取り引きを行うためのシグナルがある場合にはアラートや音声通知を生成します。

トレンドが選択されたバーで継続する場合、指標は丸い車輪の形のグラフィックオブジェクトによるアラートを出し、その色はトレンド方向に相当します。トレンドが選択されたバーで変更する場合、指標には斜めの矢印が表示されます。その色と方向は、取引の方向に対応しています。

入力パラメータは、3つの大きなグループに分けることができます。

  1. METRO_WPR_Sign指標入力パラメータ：
    //+------------------------------------------------+ 
//| 指標の入力パラメータ                   |
//+------------------------------------------------+ 
input string Symbol_="";                               // 金融資産
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;             // 指標計算の時間枠
input uint PeriodWPR=7;                                // 指標の期間
input uint StepSizeFast=5;                             // 高速ステップ
input uint StepSizeSlow=15;                            // 低速ステップ

  2. 指標の可視化に必要なMETRO_WPR_HTF_Signal指標入力パラメータ：
    //---- 指標表示の設定
input uint SignalBar=0;                                // シグナル取得のためのバー番号 (0は現在のバー）
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";  //  指標ラベル名
input color Upsymbol_Color=clrDarkTurquoise;           // 上昇銘柄の色
input color Dnsymbol_Color=clrDarkOrange;              // 下降銘柄の色
input color IndName_Color=clrDarkOrchid;               // 指標名の色
input uint Symbols_Size=60;                            // シグナル銘柄サイズ
input uint Font_Size=10;                               // 指標名のフォントサイズ
input int X_1=5;                                       // 名前の横オフセット
input int Y_1=-15;                                     // 名前の縦シフト
input bool ShowIndName=true;                           // 指標名の表示
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // 表示に使われる隅
input uint X_=0;                                       // 横のオフセット
input uint Y_=20;                                      // 縦のオフセッ
  3. アラートトリガと音声シグナルに必要なMETRO_WPR_HTF_Signall指標の入力パラメータ：
    //---- アラートの設定
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // トリガオプション
input uint AlertCount=0;                     // 生成されたアラートの数

１つのチャートで複数のMETRO_WPR_HTF_Signal指標が使用された場合、それぞれが Symbols_Sirname（指標ラベル名）文字列変数値を持つべきです。

この指標はコンパイルされた METRO_WPR.mq5指標ファイルを必要とします。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\ に配置します。


図1　トレンド継続のシグナルMETRO_WPR_HTF_Signal指標

図2　トレンド継続のシグナルMETRO_WPR_HTF_Signal指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14701

