ForexLine指標は、赤線（売りシグナル）と青線（買いシグナル）の取引シグナルを提供します。

METRO_WPR_HTF_Signal指標はMETRO_WPR_Sign指標によって選択されたバーで生成されたトレンドの方向やシグナルを色のついたトレンド表示や約定方向のグラフィックオブジェクトとして表示します。

METRO_HTF_Signal指標はMETRO_Sign指標によって選択されたバーで生成されたトレンドの方向やシグナルを色のついたトレンド表示や約定方向のグラフィックオブジェクトとして表示します。