コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

BB_OsMA - MetaTrader 5のためのインディケータ

Roberto Jacobs | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
953
評価:
(23)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

BB_OsMA指標はMetaTrader 5の外国為替指標です。

BB_OsMA指標は、回転楕円体の形態のOsMA指標で、上下バンドの偏差を持ちます。

EURGBPH1_BBOsMA

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/14700

ForexLine ForexLine

ForexLine指標は、赤線（売りシグナル）と青線（買いシグナル）の取引シグナルを提供します。

ヒストグラム付きのMACD ヒストグラム付きのMACD

ヒストグラム付きの移動平均収束拡散法（Moving Average Convergence/Divergence、MACD）MACD.mq5に基づいています。

METRO_WPR_HTF_Signal METRO_WPR_HTF_Signal

METRO_WPR_HTF_Signal指標はMETRO_WPR_Sign指標によって選択されたバーで生成されたトレンドの方向やシグナルを色のついたトレンド表示や約定方向のグラフィックオブジェクトとして表示します。

METRO_HTF_Signal METRO_HTF_Signal

METRO_HTF_Signal指標はMETRO_Sign指標によって選択されたバーで生成されたトレンドの方向やシグナルを色のついたトレンド表示や約定方向のグラフィックオブジェクトとして表示します。