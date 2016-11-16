無料でロボットをダウンロードする方法を見る
BB_OsMA - MetaTrader 5のためのインディケータ
BB_OsMA指標はMetaTrader 5の外国為替指標です。
BB_OsMA指標は、回転楕円体の形態のOsMA指標で、上下バンドの偏差を持ちます。
