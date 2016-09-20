無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Linear Sinus FT - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
buldakov_a@mail.ru
Linear_Sinus_FT は、正弦波の近似の原理で動作し、通貨ペア相場のフーリエ級数による可視化を実現する数学的な指標です。
この指標で作業する場合には、それが現在のバーが変更されるごとにすべてのバーで再描画されることに留意すべきです。
図1 Linear Sinus FT 指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1455
