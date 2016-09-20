実際の著者：

buldakov_a@mail.ru

Linear_Sinus_FT は、正弦波の近似の原理で動作し、通貨ペア相場のフーリエ級数による可視化を実現する数学的な指標です。

この指標で作業する場合には、それが現在のバーが変更されるごとにすべてのバーで再描画されることに留意すべきです。

図1 Linear Sinus FT 指標