VKW_Bands_Modify_DeMarker - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の制作者：
Alksnis Gatis
その後に指値注文を出しておく必要がある時間を算定する為のオシレーターColorMETRO_DeMarkerを使用したインディケータです。太いピンク線と赤線はチャネル境界を示します。オシレーターColorMETRO_DeMarkerの灰色の線がチャネル境界を越えて境界内に帰る場合、指値注文を出すことをおすすめします。
インディケータは、クラスライブラリSmoothAlgorithms.mqhを使用しますが（<terminal_data_folder>\MQL5\Includeへコピーする必要があります）、詳細な説明は、掲載された『追加バッファなしの中間計算の為の価格列の平均化』記事内にあります。
インディケータの正常な動作の為には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダ内に、インディケータColorMETRO_DeMarker.ex5のコンパイルされたファイルがある必要があります。
図1. インディケータVKW_Bands_Modify_DeMarker
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14511
