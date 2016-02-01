無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Squeeze_RA_V1_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
入力パラメータのインディケータの時間軸を変更可能なインディケータSqueeze_RA_V1です。
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // インディケータのチャートの期間（時間軸）
インディケータの動作には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータSqueeze_RA_V1.mq5がある必要があります。
図1. インディケータSqueeze_RA_V1_HTF
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14539
