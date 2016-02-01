入力パラメータのインディケータの時間軸を変更可能なインディケータVKW_Bands_Modify_DeMarkerです。

インディケータ3D_Oscilatorの交差アルゴリズムを使用するシグナルインディケータです。

カスタムインディケータXRSXによって値を表すオシレーター系のインディケータです。

ジョン・F・カーターによる「Mastering the Trade」で紹介される戦略をベースにしたインディケータです。