3D_Oscilator - индикатор для MetaTrader 5

Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
5089
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

Luis Damiani

Осциллятор, формирующий сигналы входа и выхода из позиций на основе индикаторов RSI и CCI в виде цветных точек.

Следует заметить, что одних сигналов этого индикатора для совершения сделок будет все-таки маловато, следует добавить какой-нибудь трендовый индикатор для фильтрации.

Вариант этого осциллятора был опубликован в Code Base на mql4.com 10.07.2006.

Индикатор 3D_Oscilator

Универсальный цифровой фильтр Универсальный цифровой фильтр

Этот индикатор представляет собой общее решение задачи по использованию цифровых фильтров в клиентском терминале.

FTLM-STLM FTLM-STLM

Индикаторы FTLM (Fast Trend Line Momentum) и STLM (Slow Trend Line Momentum).

PCCI PCCI

Индекс PCCI (Perfect Commodity Channel Index) - это нормированная на свое стандартное отклонение высокочастотная составляющая колебаний валютного курса.

Модуль торговых сигналов, основан на индикаторе Chande Momentum Oscillator Модуль торговых сигналов, основан на индикаторе Chande Momentum Oscillator

Сигналом для открытия позиций служит пересечение линией индикатора Chande Momentum Oscillator зон перекупленности/перепроданности.