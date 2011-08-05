Реальный автор:

Luis Damiani

Осциллятор, формирующий сигналы входа и выхода из позиций на основе индикаторов RSI и CCI в виде цветных точек.



Следует заметить, что одних сигналов этого индикатора для совершения сделок будет все-таки маловато, следует добавить какой-нибудь трендовый индикатор для фильтрации.

Вариант этого осциллятора был опубликован в Code Base на mql4.com 10.07.2006.