ユニバーサルオシレータ

指標の中で最も人気のオシレータを収集することによって異なるオシレータの使用を簡素化すること目的を持ち、 また、単純なレベルを除いては、移動平均やボリンジャーバンドに基づいて実現する2つのダイナミックタイプを追加します。

パラメータ：

Oscillator - 表示されるオシレータの選択。



- 表示されるオシレータの選択。 Period - 期間。また、ストキャスティックとMACDのための高速ЕМАパラメータの期間％のКです。



- 期間。また、ストキャスティックとMACDのための高速ЕМАパラメータの期間％のКです。 Applied Price - 中古価格（このパラメータはすべてのオシレータには使われません）。可能な種類：始値、高値、安値、終値、中央値、典型的な値、加重。 オシレータのほとんどで終値が使用されるのとは異なり、CCIは典型的価格を使用していることを忘れてはなりません。



- 中古価格（このパラメータはすべてのオシレータには使われません）。可能な種類：始値、高値、安値、終値、中央値、典型的な値、加重。 オシレータのほとんどで終値が使用されるのとは異なり、CCIは典型的価格を使用していることを忘れてはなりません。 Draw Mode - レンダリングモード（線、塗りつぶし、ヒストグラム）



- レンダリングモード（線、塗りつぶし、ヒストグラム） Levels Mode - 買われ過ぎ/売られ過ぎのレベルを構築するためのモード。利用可能なオプション：1）一定レベル値モードは水平線を表す「標準」レベルです。 2）移動平均モードでは、オシレータ値と移動平均の中心線で、買われ過ぎ/売られ過ぎレベルはレベルインデント/偏差に一定距離で設定された「平行」ラインです。3）ボリンジャーバンドモードは、ボリンジャーバンド指標と類似体ですが、オシレータ値に応じて描かれています。



- 買われ過ぎ/売られ過ぎのレベルを構築するためのモード。利用可能なオプション：1）一定レベル値モードは水平線を表す「標準」レベルです。 2）移動平均モードでは、オシレータ値と移動平均の中心線で、買われ過ぎ/売られ過ぎレベルはレベルインデント/偏差に一定距離で設定された「平行」ラインです。3）ボリンジャーバンドモードは、ボリンジャーバンド指標と類似体ですが、オシレータ値に応じて描かれています。 Levels Period - （移動平均モードとボリンジャーバンドモードでの）ダイナミックレベルの期間。



- （移動平均モードとボリンジャーバンドモードでの）ダイナミックレベルの期間。 Levels Indent / Deviation - 定数レベル値モードや移動平均モードでの中央オシレータレベルのシフトサイズ、またはぼりジャーバンドモードでの偏差。

- 定数レベル値モードや移動平均モードでの中央オシレータレベルのシフトサイズ、またはぼりジャーバンドモードでの偏差。 Levels Auto Correction - レベルの自動調整。前のパラメータ値が正しくない場合は、指標 が自動的にそれを修正し、ログにメッセージが表示されます。 重要事項： ボリンジャーバンドのモードの偏差値は、すべてのタイプのオシレーターのために自動的に補正することができますが、定数レベル値モードまたは移動平均モードを使用する場合、ベアーズパワー、ブルズパワーとMACDオシレーターは自動補正は使用できません！時間枠や金融商品に応じて、これらのオシレータの値の範囲が広すぎます。



- レベルの自動調整。前のパラメータ値が正しくない場合は、指標 が自動的にそれを修正し、ログにメッセージが表示されます。 ボリンジャーバンドのモードの偏差値は、すべてのタイプのオシレーターのために自動的に補正することができますが、定数レベル値モードまたは移動平均モードを使用する場合、ベアーズパワー、ブルズパワーとMACDオシレーターは自動補正は使用できません！時間枠や金融商品に応じて、これらのオシレータの値の範囲が広すぎます。 Stoch %D / MACD Slow EMA - %D ストキャスティックまたは低速 ЕМА MACD。他のオシレータの計算にはこのパラメータは使用されていません。



- %D ストキャスティックまたは低速 ЕМА MACD。他のオシレータの計算にはこのパラメータは使用されていません。 Stoch Slowing / MACD Signal - 低速ストキャスティックまたはMACDシグナル。他のオシレータの計算にはこのパラメータは使用されていません。

- 低速ストキャスティックまたはMACDシグナル。他のオシレータの計算にはこのパラメータは使用されていません。 Stochastic Price - ストキャスティックの計算に適用される価格（安/高または終/終）。他のオシレータの計算にはこのパラメータは使用されていません。

いくつかのスクリーンショットの投稿を省くために、指標には異なるパラメータを持ついくつかのバリアントがあります。

