無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ユニバーサルオシレータ - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1169
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
指標の中で最も人気のオシレータを収集することによって異なるオシレータの使用を簡素化すること目的を持ち、 また、単純なレベルを除いては、移動平均やボリンジャーバンドに基づいて実現する2つのダイナミックタイプを追加します。
パラメータ：
- Oscillator - 表示されるオシレータの選択。
- Period - 期間。また、ストキャスティックとMACDのための高速ЕМАパラメータの期間％のКです。
- Applied Price - 中古価格（このパラメータはすべてのオシレータには使われません）。可能な種類：始値、高値、安値、終値、中央値、典型的な値、加重。
オシレータのほとんどで終値が使用されるのとは異なり、CCIは典型的価格を使用していることを忘れてはなりません。
- Draw Mode - レンダリングモード（線、塗りつぶし、ヒストグラム）
- Levels Mode - 買われ過ぎ/売られ過ぎのレベルを構築するためのモード。利用可能なオプション：1）一定レベル値モードは水平線を表す「標準」レベルです。 2）移動平均モードでは、オシレータ値と移動平均の中心線で、買われ過ぎ/売られ過ぎレベルはレベルインデント/偏差に一定距離で設定された「平行」ラインです。3）ボリンジャーバンドモードは、ボリンジャーバンド指標と類似体ですが、オシレータ値に応じて描かれています。
- Levels Period - （移動平均モードとボリンジャーバンドモードでの）ダイナミックレベルの期間。
- Levels Indent / Deviation - 定数レベル値モードや移動平均モードでの中央オシレータレベルのシフトサイズ、またはぼりジャーバンドモードでの偏差。
- Levels Auto Correction - レベルの自動調整。前のパラメータ値が正しくない場合は、指標 が自動的にそれを修正し、ログにメッセージが表示されます。重要事項： ボリンジャーバンドのモードの偏差値は、すべてのタイプのオシレーターのために自動的に補正することができますが、定数レベル値モードまたは移動平均モードを使用する場合、ベアーズパワー、ブルズパワーとMACDオシレーターは自動補正は使用できません！時間枠や金融商品に応じて、これらのオシレータの値の範囲が広すぎます。
- Stoch %D / MACD Slow EMA - %D ストキャスティックまたは低速 ЕМА MACD。他のオシレータの計算にはこのパラメータは使用されていません。
- Stoch Slowing / MACD Signal - 低速ストキャスティックまたはMACDシグナル。他のオシレータの計算にはこのパラメータは使用されていません。
- Stochastic Price - ストキャスティックの計算に適用される価格（安/高または終/終）。他のオシレータの計算にはこのパラメータは使用されていません。
いくつかのスクリーンショットの投稿を省くために、指標には異なるパラメータを持ついくつかのバリアントがあります。
推奨：
- 重要事項：オシレータのタイプがベアーズパワー、ブルズパワーとMACDに変更され、構築レベルのモードがボリンジャーバンドモードでない場合は、 シフト値を0に設定して、時間枠や通貨ペアに応じて、シフトに必要なパラメータを設定します。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1452
channel_breakout_entry
市場のボラティリティの指標TMA
Triangular Moving Average (TMA)メインウェイトは、価格のシリーズの一部の平均です。実際には、移動平均は、二重平滑化された単純移動平均です。
ADX Cross Hull Style
ADXテクニカル指標に基づいて描かれたセマフォ、矢印指標。Linear Sinus FT
正弦波の近似の原理で動作し、通貨ペア相場のフーリエ級数による可視化を実現する数学的な指標。