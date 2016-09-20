コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Exp_Beginner - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
946
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (67.74 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
beginner.mq5 (7.16 KB) ビュー
exp_beginner.mq5 (7.88 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

この取引システムはBeginnerシングル指標にもとづいています。取引を実行するためのシグナルは、バーが閉じるときに色のついた点が表示された場合に形成されます。

コンパイルされたBeginner.ex5 ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。 <100/100/95% >

このエキスパートアドバイザーは、エキスパートアドバイザーから直接、現在のチャートで使用される指標を表示する可能性を提供します。手動でチャート上に指標をインストールする必要はありません。エキスパートアドバイザーがチャート上にインストールされた後には指標が自動的にチャート上に表示されるので、これは非常に便利です。この指標の入力パラメータはエキスパートアドバイザーのものと同一です。指標はそれがチャートの時間枠と一致する場合にのみチャートに存在します。 

検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証ではストップロスとテイクプロフィットは使われていません。 

図1　チャートでの約定履歴のインスタンス

図1　チャートでの取引履歴のインスタンス

H4での2011のUSDCHFの検証結果：

図2　検証結果のチャート

図2　検証結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1443

ColorCoppock ColorCoppock

この指標は1962年にEdward Coppock によって作成されました。それは長期的な売買の可能性を表示します（オリジナルでは買いのみ）。

TDI-2 TDI-2

「The Trend Detection Index（動向検出指数）」は変更されたTDI指標です。

AverageChange AverageChange

価格インパルスメーター。

XMA_RLH XMA_RLH

3移動平均に基づいて描かれた典型的なトレンド指標。