Exp_Beginner - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 946
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
この取引システムはBeginnerシングル指標にもとづいています。取引を実行するためのシグナルは、バーが閉じるときに色のついた点が表示された場合に形成されます。
コンパイルされたBeginner.ex5 ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。 <100/100/95% >
このエキスパートアドバイザーは、エキスパートアドバイザーから直接、現在のチャートで使用される指標を表示する可能性を提供します。手動でチャート上に指標をインストールする必要はありません。エキスパートアドバイザーがチャート上にインストールされた後には指標が自動的にチャート上に表示されるので、これは非常に便利です。この指標の入力パラメータはエキスパートアドバイザーのものと同一です。指標はそれがチャートの時間枠と一致する場合にのみチャートに存在します。
検証では、以下に示すデフォルトエキスパートアドバイザーの入力パラメータが使用されました。検証ではストップロスとテイクプロフィットは使われていません。
図1 チャートでの取引履歴のインスタンス
H4での2011のUSDCHFの検証結果：
図2 検証結果のチャート
ColorCoppock
この指標は1962年にEdward Coppock によって作成されました。それは長期的な売買の可能性を表示します（オリジナルでは買いのみ）。TDI-2
「The Trend Detection Index（動向検出指数）」は変更されたTDI指標です。
AverageChange
価格インパルスメーター。XMA_RLH
3移動平均に基づいて描かれた典型的なトレンド指標。