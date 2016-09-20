実際の著者：

EarnForex

この指標は1962年にEdward Coppock によって作成されました。これは、（14と11の期間で）2つのレベルの量の10-期間加重移動平均を10-期間加重移動平均に変更することによって、長期的な売買の可能性を表示します（オリジナルでは買いのみ）。それは古典的なバージョンです。このMetaTraderプラットフォームのバージョンでは、基本的な指標パラメータとヒストグラムの平均化アルゴリズムを変更することができます。

Coppock指標を使った取引の主な戦略は、ヒストグラムがゼロ以下の深さから上昇し始めたときに買い、曲線がゼロ以上のピークから低下し始めたときに売ることです。 （他と比べて）小さなピークとドローダウンは無視されます。指標は、早い段階で動向に参入するのに役立ちます。しかし、ほとんどの最大値または最小値では参入しようとしてはいけません。

この指標は初めにMQL4で実装され2008年8月31日にコードベースで公開されました。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1 ColorCoppock指標