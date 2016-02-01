実際の制作者：

Alksnis Gatis

ローソクタイプのインディケータVKW_Bands_Modifyです。価格の時系列値に相応するアルゴリズムによる処理からローソクが構成されます。

多くの状況において、このような方法は分析の為により有益であると認められています。

インディケータは、クラスライブラリSmoothAlgorithms.mqhを使用しますが（<terminal_data_folder>\MQL5\Includeへコピーする必要があります）、詳細な説明は、掲載された『追加バッファなしの中間計算の為の価格列の平均化』記事内にあります。

インディケータの正常な動作の為には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダ内に、インディケータMETRO.ex5のコンパイルされたファイルがある必要があります。

図1. インディケータVKW_Bands_Modify_Candle