記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
VKW_Bands_Modify_Candle - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 785
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の制作者：
Alksnis Gatis
ローソクタイプのインディケータVKW_Bands_Modifyです。価格の時系列値に相応するアルゴリズムによる処理からローソクが構成されます。
多くの状況において、このような方法は分析の為により有益であると認められています。
インディケータは、クラスライブラリSmoothAlgorithms.mqhを使用しますが（<terminal_data_folder>\MQL5\Includeへコピーする必要があります）、詳細な説明は、掲載された『追加バッファなしの中間計算の為の価格列の平均化』記事内にあります。
インディケータの正常な動作の為には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダ内に、インディケータMETRO.ex5のコンパイルされたファイルがある必要があります。
図1. インディケータVKW_Bands_Modify_Candle
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14429
Exp_LeManTrendHist
インディケータLeManTrendHistからのシグナルをベースにした自動売買システムです。LeManTrendHist_HTF
入力パラメータのインディケータの時間軸を変更可能なインディケータLeManTrendHistです。
Exp_ColorBearsGap
インディケータColorBearsGapのシグナルをベースにしたエキスパートアドバイザです。Exp_ColorBullsGap
インディケータColorBullsGapのシグナルをベースにしたエキスパートアドバイザです。