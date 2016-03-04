CodeBaseSeções
O indicador VKW_Bands_Modify implementado como uma sequência de velas. As velas aparecem como um resultado das séries temporais de preços relevantes processados ​​pelo algoritmo do indicador VKW_Bands_Modify.

Em muitas situações, esta abordagem pode ser mais informativa para a finalidade de análise.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiá-lo para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Este indicador requer o arquivo do indicador METRO.ex5 compilado. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Figura 1. O indicador VKW_Bands_Modify_Candle

