VKW_Bands_Modify_Candle - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Alksnis Gatis
O indicador VKW_Bands_Modify implementado como uma sequência de velas. As velas aparecem como um resultado das séries temporais de preços relevantes processados pelo algoritmo do indicador VKW_Bands_Modify.
Em muitas situações, esta abordagem pode ser mais informativa para a finalidade de análise.
O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiá-lo para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Este indicador requer o arquivo do indicador METRO.ex5 compilado. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Figura 1. O indicador VKW_Bands_Modify_Candle
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14429
