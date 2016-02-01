コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

LeManTrendHist_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
774
評価:
(15)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

入力パラメータのインディケータの時間軸を変更可能なインディケータLeManTrendHistです。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// インディケータのチャートの期間（時間軸）

インディケータの動作には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダに、インディケータLeManTrendHist.mq5がある必要があります。

図1. インディケータLeManTrendHist

図1. インディケータLeManTrendHist

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14374

LeManTrendHist LeManTrendHist

2本のシグナルライン間の平滑化された差をヒストグラムに表示するインディケータLeManTrendです。

LeManTrendSign LeManTrendSign

インディケータLeManTrendのアルゴリズムを使用するシグナルインディケータです。

Exp_LeManTrendHist Exp_LeManTrendHist

インディケータLeManTrendHistからのシグナルをベースにした自動売買システムです。

VKW_Bands_Modify_Candle VKW_Bands_Modify_Candle

ローソクタイプのインディケータVKW_Bands_Modifyです。