ポケットに対して
エキスパート

Exp_LeManTrendHist - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
745
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Experts\
exp_lemantrendhist.mq5 (7.48 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ビュー
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) ビュー
\MQL5\Indicators\
lemantrendhist.mq5 (8 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

図1. チャート上の取引例

図1. チャート上の取引例

2014年/USDJPY/4時間足のテストの結果：

図2. テスト結果のチャート

図2. テスト結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14375

