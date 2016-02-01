無料でロボットをダウンロードする方法を見る
私たちのファンページに参加してください
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Exp_LeManTrendHist - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 745
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
図1. チャート上の取引例
2014年/USDJPY/4時間足のテストの結果：
図2. テスト結果のチャート
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14375
LeManTrendHist_HTF
入力パラメータのインディケータの時間軸を変更可能なインディケータLeManTrendHistです。LeManTrendHist
2本のシグナルライン間の平滑化された差をヒストグラムに表示するインディケータLeManTrendです。
VKW_Bands_Modify_Candle
ローソクタイプのインディケータVKW_Bands_Modifyです。Exp_ColorBearsGap
インディケータColorBearsGapのシグナルをベースにしたエキスパートアドバイザです。