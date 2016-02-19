CodeBaseSecciones
Indicadores

VKW_Bands_Modify_Candle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Indicador VKW_Bands_Modify en forma de vela. Las velas se obtienen a partir del procesamiento con el algoritmo VKW_Bands_Modify de las series temporales de precio correspondientes.

En muchas situaciones, para el análisis, este enfoque puede resultar más informativo.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador METRO.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador VKW_Bands_Modify_Candle

Fig. 1. Indicador VKW_Bands_Modify_Candle

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14429

Exp_LeManTrendHist Exp_LeManTrendHist

Sistema comercial construido con las señales del indicador LeManTrendHist.

LeManTrendHist_HTF LeManTrendHist_HTF

Indicador LeManTrendHist con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Exp_ColorBearsGap Exp_ColorBearsGap

El experto Exp_ColorBearsGap está construido en base a las señales del indicador ColorBearsGap.

Exp_ColorBullsGap Exp_ColorBullsGap

El experto Exp_ColorBullsGap está construido en base a las señales del indicador ColorBullsGap.