VKW_Bands_Modify_Candle - indicador para MetaTrader 5
Visualizaciones:
- 844
Ranking:
-
Publicado:
Actualizado:
Autor real:
Alksnis Gatis
Indicador VKW_Bands_Modify en forma de vela. Las velas se obtienen a partir del procesamiento con el algoritmo VKW_Bands_Modify de las series temporales de precio correspondientes.
En muchas situaciones, para el análisis, este enfoque puede resultar más informativo.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador METRO.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Fig. 1. Indicador VKW_Bands_Modify_Candle
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14429
