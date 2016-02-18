真实作者:

Alksnis Gatis

VKW_Bands_Modify指标以一个烛形序列形式实现. 把相关的价格时间序列以VKW_Bands_Modify 指标算法处理后就得到了烛形.

在很多情况下, 这样的方法对于分析目标来说信息更多.

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 库文件中的类 (复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include). 这些类的使用在文章"不使用额外缓冲区进行中间计算的平均价格序列"有详尽描述.

本指标需要编译好的 METRO.ex5 指标文件. 把它放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下.

图 1. VKW_Bands_Modify_Candle 指标