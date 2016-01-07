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VKW_Bands_Modify_Candle - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Alksnis Gatis
Индикатор VKW_Bands_Modify в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом индикатора VKW_Bands_Modify соответствующих ценовых таймсерий.
Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Для корректной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора METRO.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор VKW_Bands_Modify_Candle
Три осциллятора Чайкина с трех различных таймфреймов отображаются на одном графике.Awesome_Sign
Семафорный сигнальный индикатор с использованием изменения цвета сигнального облака индикатора Awesome_Signal.
Индикатор ColorBears с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.ColorBearsCandle
Индикатор ColorBears в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом индикатора ColorBears соответствующих ценовых таймсерий.