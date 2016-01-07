Реальный автор:

Alksnis Gatis

Индикатор VKW_Bands_Modify в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом индикатора VKW_Bands_Modify соответствующих ценовых таймсерий.

Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Для корректной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора METRO.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Рис.1. Индикатор VKW_Bands_Modify_Candle