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Индикаторы

VKW_Bands_Modify_Candle - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1904
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Alksnis Gatis

Индикатор VKW_Bands_Modify в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом индикатора VKW_Bands_Modify соответствующих ценовых таймсерий.

Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Для корректной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора METRO.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Рис.1. Индикатор VKW_Bands_Modify_Candle

Рис.1. Индикатор VKW_Bands_Modify_Candle

CHO_3HTF CHO_3HTF

Три осциллятора Чайкина с трех различных таймфреймов отображаются на одном графике.

Awesome_Sign Awesome_Sign

Семафорный сигнальный индикатор с использованием изменения цвета сигнального облака индикатора Awesome_Signal.

ColorBears_HTF ColorBears_HTF

Индикатор ColorBears с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ColorBearsCandle ColorBearsCandle

Индикатор ColorBears в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом индикатора ColorBears соответствующих ценовых таймсерий.