Der echte Autor:

Alksnis Gatis

Der Indikator VKW_Bands_Modify in einer Kerzen-Form. Die Kerzen entstehen von der Bearbeitung der entsprechenden Preis-Timeserie vom Algorithmus des Indikators VKW_Bands_Modify.

In vielen Situationen kann für eine Analyse eine solche Methode informativer sein.

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.

Für die korrekte Arbeit des Indikators muss die kompilierte Datei des Indikators METRO.ex5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.

in Abb.1. Der Indikator VKW_Bands_Modify_Candle