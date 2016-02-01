コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Exp_ColorBullsGap - MetaTrader 5のためのエキスパート

Nikolay Kositsin
インディケータColorBullsGapのシグナルをベースにしたエキスパートアドバイザです。ヒストグラムの色の変化が起こった場合に、バーが閉じるときに取引実行のシグナルが生成されます。

生成されたアドバイザーが正常に動作する為には、<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsフォルダ内に、コンパイルされたColorBulls.ex5とColorBullsGap.ex5のインディケータファイルがある必要があります。

ライブラリファイルTradeAlgorithms.mqhは、スプレッドゼロを提供し、ストップロスとテイクプロフィットで同時にオープンポジションを持つことができるブローカーの元でのエキスパートアドバイザの使用の為に指定されたものであることに注意をしてください。このライブラリの他のバージョンは、このリンク（Trade Algorithms）からダウンロードできます。

下に引用したテスト時には、エキスパートアドバイザの入力パラメータは初期の設定のものを使用しています。ストップロスとテイクプロフィットは、テストの際に使用していません。

図1. チャート上の取引例

図1. チャート上の取引例

2014年/GBPJPY/12時間足のテストの結果：

図2. テスト結果のチャート

図2. テスト結果のチャート

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14434

