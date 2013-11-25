代码库部分
指标

ColorCoppock - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
显示:
1828
等级:
(21)
已发布:
已更新:
colorcoppock.mq5 (13.39 KB)
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB)
真实作者:

EarnForex

本指标由 Edward Coppock 创建于 1962。它通过测量两条不同周期加权均线的差值(周期 14 和 11)，显示可能的长线买、卖点 (在原始版中, 仅仅是买)。这是经典的版本。在这个 MetaTrader 平台版本中，您可以改变基本指标参数和直方图均线算法。

采用 Coppock 指标的交易策略是在直方图从低于零轴较深处开始上升时买入，并且在曲线自零轴之上的顶峰开始回落时卖出。较小级别的峰值和回撤 (与其它相比) 将被忽略。本指标有助于在趋势的早期阶段入场。但是不要试图在貌似最大或最小时入场!

此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 31.08.2008.

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

图例.1 ColorCoppock 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1442

