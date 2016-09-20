無料でロボットをダウンロードする方法を見る
TDI-2 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
forexsystems
「The Trend Detection Index（動向検出指数）」は変更されたTDI指標です。安定でした上昇動向では、紫色の線が常に赤の上にあります。強い下降動向ではすべてがその逆になります。
この指標は初めにMQL4で実装され2007年10月22日にコードベースで公開されました。
この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
図1 動向方向指数
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1440
