Реальный автор:
EarnForex
Данный индикатор был создан Эдвардом Коппоком в 1962 г. Он показывает долгосрочные возможности для покупки или продажи (в оригинале, только для покупки), измеряя взвешенную скользящую среднюю (с периодом 10) суммы двух уровней изменений (с периодами 14 и 11). Это классическая версия. В данной версии для платформы MetaTrader 5 вы можете изменять параметры базовых индикаторов и сам алгоритм усреднения гистограммы.
Основная стратегия торговли с индикатором Коппока — это покупать, когда гистограмма начнет подниматься со дна ниже нуля, и продавать, когда кривая начнет падать с вершины выше нуля. Маленькие вершины и просадки (по сравнению с окружающими) игнорируются. Индикатор помогает войти в тренд на ранней стадии. Но не пытайтесь входить на самых максимумах или минимумах с его помощью!
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 31.08.2008.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1 Индикатор ColorCoppock
