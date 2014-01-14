CodeBaseSeções
Nikolay Kositsin
Autor real:

EarnForex

Este indicador foi criado por Edward Coppock em 1962. Ele nos mostra as possibilidades a longo prazo para abrir uma posição de compra ou de venda (originalmente, somente compra) mudando a Média Móvel ponderada de 10 períodos para duas de períodos diferentes (com o período de 14 e 11). Ela é a versão clássica. Nesta versão da plataforma MetaTrader, você pode alterar os parâmetros dos indicadores básicos e o algoritmo de cálculo da média do histograma.

A estrátegia principal de negociação com o indicador Coppock é comprar quando o histograma faz um fundo (abaixo de zero) e começa a crescer, e realizar uma venda quando o histograma fez um topo (acima de zero) e começa a cair. Pequenas quedas e picos (comparado com outros) são ignorados. Este indicador ajuda a entrar no mercado quando a tendência está no começo. Mas não tente entrar no mercado nas máximas ou mínimas com ele!

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 31.08.2008.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1 Indicador ColorCoppock

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1442

