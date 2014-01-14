Autor real:

EarnForex

Este indicador foi criado por Edward Coppock em 1962. Ele nos mostra as possibilidades a longo prazo para abrir uma posição de compra ou de venda (originalmente, somente compra) mudando a Média Móvel ponderada de 10 períodos para duas de períodos diferentes (com o período de 14 e 11). Ela é a versão clássica. Nesta versão da plataforma MetaTrader, você pode alterar os parâmetros dos indicadores básicos e o algoritmo de cálculo da média do histograma.

A estrátegia principal de negociação com o indicador Coppock é comprar quando o histograma faz um fundo (abaixo de zero) e começa a crescer, e realizar uma venda quando o histograma fez um topo (acima de zero) e começa a cair. Pequenas quedas e picos (comparado com outros) são ignorados. Este indicador ajuda a entrar no mercado quando a tendência está no começo. Mas não tente entrar no mercado nas máximas ou mínimas com ele!

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 31.08.2008.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1 Indicador ColorCoppock