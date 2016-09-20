無料でロボットをダウンロードする方法を見る
サポートベクターマシン指標 - MetaTrader 5のためのインディケータ
この指標は、指標データを分析と将来の取引のシグナルにサポートベクターマシンを用いています。買い取引は、緑の上矢印、売り取引は赤の下矢印によって通知されます。
この指標によって採用されたプロセスは、次の通りです。
- サポートベクターマシンの入力として使用される指標を選択します。
- 現在の銘柄の過去の指標と価格のデータを収集します。
- この履歴データを使用して、行えば成功したであろう取引決定します。
- サポートベクターマシンにこのデータをフィードして訓練に使用します。
- 将来の取引をシグナルするために訓練を受けたサポートベクターマシンを使用します。
この指標は、サポートベクターマシンの機能を実現するためにmetaquotesマーケットで利用可能なサポートベクターマシンラーニングライブラリを使用します。
初めにカスタムインジケータがチャートに取り付けられている場合、それは成功したであろう履歴的な売り/買い取引をチャートに移入します。サポートベクターマシンを訓練するために使用されるのはこれらのデータポイントなので、その後指標は任意のバーで将来の取引を予測するために訓練されたサポートベクターマシンで作成したモデルを使用します。
これは、サポートベクターマシンがどのように取引シグナル伝達を助けることができるかを実証するための単純な指標です。結果を最大化するためには、サポートベクターマシンに使用する入力の最適化をお勧めします。変更すべきコンポーネントの例のいくつかは次のとおりです。
-
使用する入力数（理論的には1~無限が可能）
-
指標の種類（任意の組み込み/カスタム指標が可能）
-
指標データのオフセット（指標の過去5バーのスナップショットを渡すように変更可能）
-
使用するトレーニングポイントの数
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/1437
